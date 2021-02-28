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Dünya

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İran'daki terör örgütü PKK varlığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 28.02.2021
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Tahran

Resmi basında çıkan haberlere göre İran makamları, Bakan Soylu'nun açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminin bu yöndeki itirazını Büyükelçi Örs'e iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın açıklamalarını da "mesnetsiz" olarak niteleyerek, eleştirdi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Ferazmend'e, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunmasına tepki gösterilerek İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiği bildirilmişti.

Mescidi, dün verdiği bir mülakatta, “Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli.” şeklinde konuşmuştu.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da Türkiye’ye, "Irak’ın sınırlarına saygı gösterilmesine ilişkin ders verecek en son kişinin İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi olduğunu" belirten bir açıklama yapmıştı.

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