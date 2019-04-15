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Dünya

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna saldırı planlayan sanığın cezası 8 yıla çıkarıldı

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 33 yaşındaki terör sanığının cezasını 4 yıldan, savcının talebi olan 8 yıla yükseltti.

Abdullah Aşıran   | 15.04.2019
Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna saldırı planlayan sanığın cezası 8 yıla çıkarıldı

Lahey

Lahey Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı düzenlemeyi planlayan sanığın suçlu bulunduğu ve Hollanda Savcılığının daha önce talep ettiği 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. 

Açıklamada, verilen kararda sanığın düşüncesinden ve DEAŞ'ın uygulama yönteminden uzaklaşmadığı, özellikle tekrarlama riski olduğu için toplumun güvenliğinin daha ağır bastığı ifade edildi.

Rotterdam Mahkemesi, ülkede terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan terör sanığına Kasım 2017'de 4 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, evinde, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası, kalaşnikof tüfek, çeşitli mühimmatlar ile el konulan bilgisayarında bomba yapımını gösteren kılavuz bulunan sanığın hapis cezası aldığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD), DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen başka kişilerle Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapılmasını konuştuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Sanık, Hollanda Savcılığının 8 yıl hapis talebinde bulunduğu 1,5 yıl önceki duruşmada, Başkonsolosluğa gelen kişilerin çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir şeyi yapmayacağını savunmuştu.

Savcılık geçen sene, AIVD'nin 2016'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna terör saldırısı yapmayı planlayan 4 kişiyi seslerinden tespit ettiğini ve gözaltına aldığını belirtmişti.

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