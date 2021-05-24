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Dünya

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı'dan Filistin Büyükelçisi Velid'e destek ziyareti

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla Filistin'in Kuala Lumpur Büyükelçisi Velid'e destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.05.2021
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı'dan Filistin Büyükelçisi Velid'e destek ziyareti

Kuala Lumpur

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla Filistin'in Kuala Lumpur Büyükelçisi Velid Ebu Ali'ye destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Başkent Kuala Lumpur'daki Filistin Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede iki büyükelçi İsrail'in Gazze'de 10-21 Mayıs'taki saldırıları ve 21 Mayıs'ta sağlanan ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından Kavakcı, Velid'e hediye takdim etti ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceğini iletti.

Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkına uygulanan zulüm ve haksızlıkların karşısında olduğunu göstermek için Büyükelçi Velid'i ziyaret ettiğini belirterek "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda her fırsatta dile getirdiği 'dünya beşten büyüktür' gerçeğinin Filistin’de son yaşanan olaylar çerçevesinde tekrar idrak edildiğinin bir kere daha altını çizdim." dedi.

Görüşmede, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Filistin meselesinde yekvücut olduğuna dikkati çektiğini aktaran Kavakcı, "Büyükelçi Velid Ebu Ali, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, devletimize ve milletimize şükranlarını sundu. Ülkemizin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler platformları dahil, Filistin ve Filistinlilere yönelik oynadığı öncü rolü hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

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