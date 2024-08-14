Dolar
33.55
Euro
37.07
Altın
2,450.24
ETH/USDT
2,649.00
BTC/USDT
59,484.00
BIST 100
9,855.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin ihracatı durdurdurmasının ardından İsrail'de sebze meyve fiyatları keskin şekilde arttı

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv yönetiminin tarımsal ürün ithal ettiği Ürdün'de koleranın tespit edilmesiyle İsrail'de meyve ve sebze fiyatlarında keskin artış yaşandığı bildirildi.

Enes Canlı  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Türkiye'nin ihracatı durdurdurmasının ardından İsrail'de sebze meyve fiyatları keskin şekilde arttı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınının haberine göre, Türkiye'nin mayısta İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı.

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak gösterdi.

Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak 3 Mayıs'ta Tel Aviv ile tüm ticareti durdurma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da firari hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı
Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Türkiye'nin ihracatı durdurdurmasının ardından İsrail'de sebze meyve fiyatları keskin şekilde arttı

Türkiye'nin ihracatı durdurdurmasının ardından İsrail'de sebze meyve fiyatları keskin şekilde arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet