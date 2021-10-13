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Dünya

Türkiye'nin gönderdiği Kovid-19 aşı ve ilaçları Özbekistan'a ulaştı

Türkiye’nin, Özbekistan'a yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesinde destek olmak için hibe ettiği 200 bin doz Sinovac aşısı ve 20 bin Favipiravir ilacı Taşkent’e getirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 13.10.2021
Türkiye'nin gönderdiği Kovid-19 aşı ve ilaçları Özbekistan'a ulaştı Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul’dan Taşkent’e ulaştırılan aşıların tesliminde, Özbekistan Sağlık Bakanı 1. Yardımcısı Amrulla İnayatov, Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Batır Kurbanov ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Büyükelçi Bekar ve Büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan uçaktan indirilen 200 bin doz Sinovac aşısı ve 20 bin Favipiravir ilacı, Özbekistan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Kurbanov, burada yaptığı konuşmada, ülkeye şimdiye kadar 28,5 milyon doz aşının getirildiğini, bunun 22,7 milyon dozunun kullanıldığını belirtti.

Türkiye’nin hibe ettiği 200 bin doz Kovid-19 aşısı ve 20 bin ilacın salgınla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirten Kurbanov, söz konusu yardım için Türk halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Büyükelçi Bekar da bu yardımın iki halk arasındaki karşılıklı dayanışmanın göstergesi olarak gönderildiğini belirtti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı dayanışma ve desteğin salgın döneminde de devam ettiğine dikkat çeken Bekar, "Türkiye, bu aşıları göndererek Özbekistan’ın Kovid-19’la mücadelesine yardım sağlamayı amaçladı. Bu da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Daha önce Özbekistan, Kovid-19’la mücadele için Türkiye’ye malzeme göndermişti. Bugün de Türkiye gönderdi. Bu şekilde iki kardeş halk arasındaki iş birliğinin sürdürülmesini sağlamaya çalışacağız ve iki ülke cumhurbaşkanlarının açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

İnayatov da son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin hızla geliştiğini kaydederek Türkiye hükümetinin gönderdiği Kovid-19 aşısı ve ilacının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ve karşılıklı dayanışmanın artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin Özbekistan’a sağladığı aşı desteğinin iki ülke arasındaki iş birliğinin göstergesi olduğunu dile getiren İnayatov, yardım için teşekkür etti.

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