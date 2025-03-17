Dolar
36.66
Euro
40.00
Altın
2,988.77
ETH/USDT
1,901.00
BTC/USDT
82,925.00
BIST 100
10,845.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Yatırım Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani, Cakarta'da karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirdi.

Can Efesoy  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Yatırım Bakanı ile görüştü

Ankara

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan ile Roeslani'nin Cakarta'da bir araya geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Endonezya'ya yaptığı ziyarette ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında ele alınan yatırımların karşılıklı artırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Küçükcan, görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı olan 2025'te toplam ikili ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu hacmin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

248 Türk şirketinin Endonezya'da faaliyet gösterdiğine ve son yıllarda ülkedeki yatırımlarını artırdığına dikkati çeken Küçükcan, "Endonezya merkezli şirketlerin Türkiye'de yatırımı olmadığına" işaret etti.

Küçükcan, Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla yatırımcılara jeoekonomik imkanlar sağladığını vurgulayarak, Endonezya merkezli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik edilmesi yönündeki beklentiyi Bakan Roeslani'ye aktardı.

Büyükelçi Küçükcan, 2016'da sona eren "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının" gündeme alınmasından memnuniyet duyulacağını ifade ederken, Roeslani bu konu hakkında çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye merkezli şirketlerin, Endonezya'daki sağlık, ulaşım, altyapı, savunma, gıda, enerji ve inşaat gibi sektörlerdeki fırsatları yakından takip ettiğini belirten Küçükcan, yatırım teşvikleri konusundaki beklentilerinin karşılanmasının yararlı olacağını ifade etti.

Küçükcan, Endonezya'da 20 milyar dolar sermaye ile yeni kurulan Danantara Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliği kurulmasının yararlarına işaret ederken, Bakan Roeslani de bu öneriye olumlu yaklaştığını, ortak yatırım imkanlarının ele alınabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Havaist, Esenyurt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında yeni sefer başlattı
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tarihi fotoğraflarını paylaştı
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde ramazan geleneği olan "Ghabga" etkinliği düzenlendi
İzmir'de çöp depolama tesisinin kapatılması kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı

Benzer haberler

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Yatırım Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Yatırım Bakanı ile görüştü

Samsun'da 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi'nin yapımına başlandı

Kırsal kalkınmada 246,6 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırıldı

Eurelectric Genel Sekreteri Ruby'den dağıtım şebekelerine "67 milyar avroluk yatırım" çağrısı

Eurelectric Genel Sekreteri Ruby'den dağıtım şebekelerine "67 milyar avroluk yatırım" çağrısı
Çip üreticisi TSMC'nin ABD'de 100 milyar dolarlık yatırım planını açıklaması bekleniyor

Çip üreticisi TSMC'nin ABD'de 100 milyar dolarlık yatırım planını açıklaması bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet