Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Yatırım Bakanı ile görüştü
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani, Cakarta'da karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirdi.
Ankara
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan ile Roeslani'nin Cakarta'da bir araya geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Endonezya'ya yaptığı ziyarette ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında ele alınan yatırımların karşılıklı artırılması, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Küçükcan, görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı olan 2025'te toplam ikili ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu hacmin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.
248 Türk şirketinin Endonezya'da faaliyet gösterdiğine ve son yıllarda ülkedeki yatırımlarını artırdığına dikkati çeken Küçükcan, "Endonezya merkezli şirketlerin Türkiye'de yatırımı olmadığına" işaret etti.
Küçükcan, Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla yatırımcılara jeoekonomik imkanlar sağladığını vurgulayarak, Endonezya merkezli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik edilmesi yönündeki beklentiyi Bakan Roeslani'ye aktardı.
Büyükelçi Küçükcan, 2016'da sona eren "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının" gündeme alınmasından memnuniyet duyulacağını ifade ederken, Roeslani bu konu hakkında çalışacaklarını kaydetti.
Türkiye merkezli şirketlerin, Endonezya'daki sağlık, ulaşım, altyapı, savunma, gıda, enerji ve inşaat gibi sektörlerdeki fırsatları yakından takip ettiğini belirten Küçükcan, yatırım teşvikleri konusundaki beklentilerinin karşılanmasının yararlı olacağını ifade etti.
Küçükcan, Endonezya'da 20 milyar dolar sermaye ile yeni kurulan Danantara Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliği kurulmasının yararlarına işaret ederken, Bakan Roeslani de bu öneriye olumlu yaklaştığını, ortak yatırım imkanlarının ele alınabileceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.