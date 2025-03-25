Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye’de yeni dönemin tarihi bir fırsat oluşturduğunu ve uluslararası toplumun bunu desteklemesi gerektiğini belirterek, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine de yer olmadığını vurguladı.
New York
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’in başkanlığında Suriye’deki insanı ve siyasi duruma ilişkin oturum düzenlendi.
Burada bir konuşma yapan Yıldız, Suriye’de yeni dönemin tarihi bir fırsat oluşturduğunu belirterek, "Suriye halkı bu fırsatı kaçırma lüksüne sahip değil. Bu kritik anda, uluslararası toplum öne çıkmalı ve Suriye halkının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için desteğini genişletmelidir." dedi.
Yıldız, Türkiye’nin, istikrarlı, birleşik ve güvenli bir Suriye için gerekli yardımı sağlama çabalarına devam edeceğini belirterek, Suriye ile ilişkilerde kapsayıcı ve temsili yönetimin önemine vurgu yaptıklarını, rejimin düşüşünden bu yana yeni yönetimin de sağduyu ve gerekli özeni gösterdiğini söyledi.
Lazkiye ve çevresinde, ülkedeki sorunsuz geçiş sürecini baltalamayı amaçlayan girişimlere ve provokasyonlara da tanık olduklarına dikkati çeken Yıldız, eski rejimin kalıntıları tarafından organize saldırılar yapıldığını kaydetti.
Yıldız, "Bu saldırılar, Şam ile Alevi toplumu arasındaki mezhepsel bir çatışma olarak yanlış nitelendirilmemelidir. Uluslararası toplum, bunların Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için belirli bölgesel aktörler tarafından desteklenen koordineli çabalar olduğunu kabul etmelidir." diye konuştu.
Suriye'de yeni bir şiddet döngüsünü tetikleyebilecek bu tür girişimlere karşı uyanık olunması ve bunların ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, faillerin sorumlu tutulması için uluslararası topluma son şiddet olaylarının soruşturulması çabalarını desteklemesi çağrısı yaptı.
"Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri DEAŞ veya PKK/YPG/SDG için yer yok"
Yıldız, Suriye’deki geçiş sürecinin, yönetimin onayına dayalı BM rehberliği de dahil Suriyelilerin liderliği ve sahipliğinde olmasının önemine dikkat çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri DEAŞ veya PKK/YPG/SDG için yer yok. Bu terörist grupların ortadan kaldırılması, mümkün olan en kısa sürede barışçıl, bağımsız ve siyasi olarak birleşik bir Suriye'ye ulaşmak için elzemdir. Tüm terörist unsurlar ülkeyi terk etmelidir. PKK/YPG/SDF derhal silahsızlandırılmalı, dağıtılmalı ve tek bir komuta yapısına sahip ulusal bir ordunun tamamen kontrolü altına girmelidir."
Suriye yönetimi ile "SDG" arasında varılan anlaşmaya ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaştıklarına da dikkati çeken Yıldız, bu anlaşmanın geciktirilmeden hızlı ve tam olarak uygulanması gerektiğini, Kuzeydoğudaki gözaltı merkezleri ve kamplar üzerindeki güvenliğin derhal Suriye yönetimine devredilmesinin zorunlu olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda Suriye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
"BM, İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırganlığına karşı sesini yükseltmelidir"
Yıldız, ayrıca İsrail saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ihlal etmeye devam ettiğine ve bölgenin geleceği için bir tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak, "Uluslararası toplum, özellikle bu konsey, İsrail'in Suriye'ye yönelik artan saldırganlığına karşı sesini yükseltmelidir." diye konuştu.
İsrail'in devam eden askeri tırmanışlarını şiddetle kınadıklarını belirten Yıldız, BMGK'yı derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı.
Yıldız, Suriye’de kritik altyapının yeniden inşası ve ekonomik toparlanmanın da acil öncelikler arasında yer aldığını hatırlatarak, Suriye halkının uluslararası toplumun tam desteğine ihtiyaç duyduğunu tekrarladı.
Suriye'nin devam eden güvenlik ve ekonomik zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tüm yaptırımların koşulsuz olarak kaldırılması çağrısı yapan Yıldız, "Suriye halkı, hayatlarını onur, umut ve barışla yeniden inşa edebilmeleri için acılardan kurtulmayı hak ediyor. Türkiye, tüm Suriye nüfusuna fayda sağlayan tüm samimi çabaları desteklemeye hazırdır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.