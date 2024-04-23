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Dünya

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e veda ziyareti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e veda ziyaretinde bulundu.

Şerife Çetin  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e veda ziyareti

New York

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapıldı.

Önal, Guterres'e Türkiye'nin girişimlerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak atanan Önal, veda ziyaretinde Türkiye'nin BM'nin barış ve kalkınma gündemine katkı sağlamaya devam edeceğini teyit etti.

Diğer taraftan BM 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Önal'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Türkçe "Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Francis, Önal'a BM'de çok taraflılık için sarf ettiği çaba için teşekkürlerini ileterek, başarılar diledi.

Önal'dan boşalacak görevi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız üstlenecek.


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