Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Oba: Afrika'nın refahı ve barışı tüm dünyaya iyi gelecek
Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi yaklaşım sergilediğini belirterek "Afrika kıtası da sonuçta refah ve barış içinde yaşamak istiyor. Afrika'nın refahı ve barışı tüm dünyaya iyi gelecek." dedi.
Abuja
Büyükelçi Fahri Türker Oba, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Türkiye-Afrika ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.
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Afrika'nın, tüm tarihi zorluklara rağmen büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Oba, kıtanın genç nüfusu, enerjisi, zengin doğal kaynakları, verimli toprağı, güneşi, çevresi ve kültürel zenginlikleriyle bir bütün oluşturduğunu söyledi.
Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bütüncül ve samimi yaklaşım sergilediğini vurgulayarak "Afrika kıtası da sonuçta refah ve barış içinde yaşamak istiyor. Afrika'nın refahı ve barışı tüm dünyaya iyi gelecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik ilgisinin yalnızca ekonomik çıkarlarla sınırlı olmadığını ifade eden Oba, şunları kaydetti:
"Afrika'yı sadece ticaret yapılacak bir alan olarak değil siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı bir ilişki yürütüyoruz. Bu yaklaşımımız, Afrikalı muhataplarımız tarafından da takdir görüyor."
"Türkiye, artık Afrika'nın bir başkenti"
Büyükelçi Oba, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik yaklaşımının uzun soluklu vizyon çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.
Eskiden Türkiye'nin Afrika'da az misyonunun bulunduğunu kaydeden Oba, "Türkiye'nin şu anda Afrika'da 44 büyükelçiliği var ve bu sayıyla yüksek seviyeye ulaştı. Bu, çok kısa sürede kayda değer bir diplomatik atılımı gösteriyor. Türkiye, artık Afrika'nın bir başkenti." diye konuştu.
Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Oba, bunun dış politikalarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekti.
Oba, "Bütüncül bir yaklaşımla bu konuya bakıyoruz yani bu, sadece bazı ülkelerin yaptığı gibi ticari bir konu değildir. Bunun siyasi boyutu var. Uluslararası arena boyutu var. Birçok alanda bir bütün." ifadelerini kullandı.
"Afrika, eşit bir ortaktır"
Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının samimiyet temelli olduğunu söyleyen Büyükelçi Oba, "Afrika kıtasını eşit ortak olarak görüyoruz. Bence bizim en büyük katma değerimiz bu ve Afrikalılar bunu biliyor." diye konuştu.
Oba, Türkiye'nin Afrika'da barış ve arabuluculuk çabalarına katkı verdiğine işaret ederek Somali-Etiyopya hattındaki gelişmelerde Türkiye'nin aktif rol üstlendiğini vurguladı.
Gambiya özelinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne katkı sağlamayı hedefleyen askerlerin Türkiye'de eğitildiğini belirten Oba, "Isparta'da iki defa toplamda 500 asker eğitim aldı. Ayrıca bu yıl zırhlı araç hibesinde bulunduk. Tüm bunlar, Gambiya'nın güvenliğine ve istikrarına verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.
Gambiya ile ilişkiler güçleniyor
Büyükelçi Oba, Türkiye-Gambiya ilişkilerinin çok yönlü geliştiğinin altını çizdi.
Gambiya'daki Türk varlığının dikkat çekici boyutlara ulaştığını vurgulayan Oba, "Gambiya, küçük bir ülke yani 2,5 milyondan az bir nüfusu var. Burası stratejik olarak çok önemli bir ülke. Batı Afrika'ya bir giriş kapısı. Bu ülke, aslında Afrika Birliği'nin kuruluş ilkelerine tam olarak bağlı ve daha da ileri gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Oba, Türk firmalarının Gambiya'ya ilgisinin giderek artığını söyleyerek, 2024 itibarıyla Türkiye ile Gambiya arasındaki ticaret hacminin 88 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.
Gambiya'dan Türkiye'ye ihracatın da yüzde 20 arttığını kaydeden Oba, bu artışın karşılıklı ekonomik ilişkilere verilen önemin göstergesi olduğunu belirtti.
TİKA, Gambiya'da projeleriyle dikkat çekiyor
Büyükelçi Oba, Türkiye'nin kalkınma yardımları kapsamında Gambiya'da yürüttüğü projelere değinerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) faaliyetlerini ön plana çıkardı.
TİKA'nın Gambiya'daki projelerinin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Oba, "Geçen sene 16 projeyi hayata geçirdik. Beni en çok etkileyen projelerin başında çöp toplama alanında verdiğimiz destek oldu. Çöpü toplayan kişilere gerekli donanımın sağlanması gibi konularda da önemli adımlar attık." dedi.
Oba, kadınlara yönelik projelere de büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Kadın Bahçeleri Projemiz oldu. Kadınlar için sebze ve meyve satışı yapabilecekleri alanlar oluşturduk. Soğuk oda ve elektrik temin ettik." diye konuştu.
Türk kültürüne yoğun ilgi
Türkiye'nin Gambiya'daki kültürel varlığının arttığını ifade eden Oba, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, şu anda Gambiya'da faaliyet gösteriyor. Türkçe dil kurslarında şu anda 32 öğrenci ders alıyor. Bu sayıyı artıracağız." dedi.
Oba, Türkçeye ve Türk kültürüne ilginin arttığına işaret ederek, burslar ve mesleki eğitimlerin de ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.