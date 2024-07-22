Türkiye'den 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemi Sudan'a ulaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.
Ankara
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemesinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edildi.
Törene Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Graham Abdülkadir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Hüseyin El-Emin, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardımlar Direktörü Abdülrauf Emer, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri ve Sudan Kızılayı yetkilileri katıldı.
Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemesi bulunuyor.
Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.
Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi ile mücadele ediyor.
Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre, Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişi ülke içinde yerinden edildi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurgulamıştı.
İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf da devam eden savaş sebebiyle neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve açlıktan ölebileceğini ifade ediyor.