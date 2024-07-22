Dolar
32.94
Euro
35.88
Altın
2,393.57
ETH/USDT
3,476.80
BTC/USDT
67,282.00
BIST 100
11,223.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemi Sudan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Türkiye'den 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemi Sudan'a ulaştı

Ankara

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemesinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edildi.

Törene Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Graham Abdülkadir, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Hüseyin El-Emin, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardımlar Direktörü Abdülrauf Emer, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri ve Sudan Kızılayı yetkilileri katıldı.

Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemesi bulunuyor.

Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi ile mücadele ediyor. 

Çatışmalardan doğrudan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin olarak tespit edilse de sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle ölü sayısının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’ne  (IOM) göre, Sudan'da savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana 7 milyon 720 bin 119 kişi ülke içinde yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın 5 milyon ile dünyanın en fazla çocuğun yerinden edildiği ülke olduğunu bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iç savaşın sürdüğü Sudan'da her 5 kişiden 1'inin acil durum seviyesinde gıda güvensizliği yaşadığını vurgulamıştı.

İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf da devam eden savaş sebebiyle neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ve açlıktan ölebileceğini ifade ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Benzer haberler

Türkiye'den 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemi Sudan'a ulaştı

Türkiye'den 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemi Sudan'a ulaştı

ABD, Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu

DSÖ, Sudan'daki insani felaketin çözümü için acil ateşkes istedi

Sudan'a insani yardım malzemesi ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

Sudan'a insani yardım malzemesi ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
Dünyada unutulan en büyük insani krizin yaşandığı ülke: Sudan

Dünyada unutulan en büyük insani krizin yaşandığı ülke: Sudan
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet