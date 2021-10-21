Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin 'Suriye' konulu toplantısı Cenevre'de başladı
Geneve
Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin "Suriye" konulu toplantısı İsviçre'de Rusya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde başladı.
Görüşmelerde Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor.
Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı'nın temsil ettiği toplantılarda ana gündemin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı turu olduğu öğrenildi.
Komitenin altıncı tur görüşmeleri BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkanlığında 18 Ekim'de başlamıştı.
BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamada, Pedersen'in altıncı turun sona ermesinin ardından yarın TSİ 17.45'te basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.