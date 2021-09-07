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Dünya

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara’da başladı

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da başladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 07.09.2021
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara’da başladı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

İlk günkü görüşmelerde ikili konuların ele alındığı, yarınki görüşmelerde ise bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü öğrenildi. "Tarafların ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde ilerletilmesini ve normalleştirilmesini amaçladığı" belirtildi.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadelerine yer verilmişti.


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