Türkiye Maarif Vakfı Tunus’ta 'Geleneksel Kıyafet Günü' etkinliği düzenledi
Türkiye Maarif Vakfının (TMV), Tunus’ta düzenlediği Geleneksel Kıyafet Günü etkinliğine 15 ülke katılım sağladı.
Tunus
Başkent Tunus’taki Tunus Uluslararası Maarif Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe kendi ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giyerek katılan öğrenci ve veliler, ülkelerine özgü yemekleri misafirlerle paylaştı.
Farklı ülkelere ait tatların ve hediyelik eşyaların ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu etkinlikte; Türkiye, Tunus, Libya, Cezayir, Endonezya, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün, Umman, Yemen, Sudan, Nijerya ve Küba olmak üzere 15 ülke temsil edildi.
Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Hilmi Dönmez, Geleneksel Kıyafet Günü’nü her yıl düzenledikleri etkinlikler ile kutladıklarını aktardı.
Birçok ülkeden katılım sağlandığı için mutlu olduklarını dile getiren Dönmez, "Okulumuzun vazgeçilmez etkinliklerinden olan Geleneksel Kıyafet Günü kutlaması, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile kaynaşmak ve yeni kültürleri tanımak için iyi bir fırsat." dedi.
Müdür Yardımcısı Rahma el-Haşimi ise kültürel farklılıkların birbiriyle kaynaşması ve farklı kültürleri tanıma fırsatı yakaladıkları Geleneksel Kıyafet Günü etkinliğinin her yıl düzenlenmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.