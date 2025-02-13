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Dünya

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Bişkek'te bir araya geldi

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Bişkek'te bir araya geldi Fotoğraf: Kırgızistan Meclisi

Kırgızistan

Kırgızistan Meclisi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, grubun Kırgızistan Meclisindeki Başkanı Alişer Kozuyev, TBMM Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki dostluk grubu üyelerini kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla parlamentolar arası işbirliğini artırmaya yönelik karşılıklı ziyaretlerin önemini vurgulayan Kozuyev, iki ülke arasında sağlık alanında varılan mutabakatı hayata geçirme ve ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmak için ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Beyazıt da daha önce varılan mutabakatların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti ve ikili işbirliğini daha da geliştirecek konuların üzerinde durdu.

Görüşmede Kırgızistan milletvekilleri Ulugbek Ormonov, Suyunbek Omurzakov, Calolidin Nurbayev, Muradil Sıdıkov, Vinera Raimbaçayeva ve Azamat İsirailov yer aldı.

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