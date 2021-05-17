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Dünya

Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Canlı yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkabilir?" diye sordu.

Betül Yürük   | 17.05.2021
Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti

New York

Türkiye, BM Güvenlik Konseyinin İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüştüğü oturuma yazılı beyan sundu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, beyanda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığını ve hava saldırılarını kınadı, aralarında çocuk ve bebeklerin olduğu masum kayıpları için Filistin halkına taziyelerini iletti.

Yaşanan son gelişmelerden Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini sorumlu tutan Sinirlioğlu, İsrail'in kutsal ramazan ayında Filistinlileri Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki evlerinden zorla çıkarmaya çalıştığını ve yine Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırı düzenlediğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'deki okullarını hedef alması savaş suçu

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı Gazze'deki okulların İsrail tarafından hedef alınmasını da kınayan Sinirlioğlu, okullara yönelik saldırının "savaş suçu" olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ölümcül askeri saldırıları karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, "İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 40'tan fazla çocuk öldü. Çocukların olduğu bir sınıf, başka bir yerde havaya uçurulsa Konseyin açık oturumda toplanması kaç gün alırdı? Televizyonda canlı yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkabilir?" diye sordu.

Konseyin İsrail'in Filistinlilere yönelik rastgele saldırılarını ve "etnik temizlik" kampanyasını, iki hafta önce kınaması gerekirken sessiz kalmayı sürdürerek sadece Netanyahu yönetimini 2014'ten bu yana en büyük askeri operasyonu düzenlemeye teşvik ettiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye, insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi çağrısı da yapan Sinirlioğlu, "Bu Konsey, Filistin halkına karşı sorumluluklarından artık daha fazla kaçamaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sahadaki durumun daha da kötüye gitmemesi için uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda çok taraflı çabalarını aktif olarak sürdürdüğünü belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin ilerleyen günlerde BM Genel Kurulundaki girişimlere tam destek vermeye de hazır olduğunu kaydetti.

Filistinliler için uluslararası koruma mekanizması oluşturulmalı

Sinirlioğlu, İsrail'in saldırganlığını caydırmak ve Filistinli sivil nüfusun korunması için uluslararası koruma mekanizması oluşturulması gerektiğini belirterek, uluslararası bu mekanizmasının kurulmasına yönelik çabalara BM Genel Kurulunun öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

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