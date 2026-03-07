Dolar
Dünya

Türkiye, İran'da yaralanan Türk şoförün durumunu yakından takip ediyor

İran'da, tırına mühimmat parçaları isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan Türk tır şoförü Hüseyin Fırat'ın durumu, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Türkiye, İran'da yaralanan Türk şoförün durumunu yakından takip ediyor

Ankara

Edinilen bilgiye göre, 6 Mart'ta, Tahran'dan yola çıktıktan sonra, Tebriz istikametinde ilerlerken, şehre 90 kilometre kala (Türkiye sınırına 600 kilometre) tırına mühimmat parçaları isabet eden tır şoförü Hüseyin Fırat, ağır yaralandı.

Fırat, ilk olarak Hürremdere şehrindeki Bu Ali Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 Mart’ta ise Zencan'da bulunan Musavi Hastanesi'ne nakledildi.

Bazı operasyonlar geçiren Fırat, hala yoğun bakımda bulunuyor.

Hava sahası kapalı

Fırat'ın ailesi ilk aşamada hastanın Türkiye'ye nakledilmesini talep etti ama doktorlar, durumunun hassasiyeti nedeniyle nakline izin vermedi.

Hava sahasının kapalı olmasından dolayı ambulans uçakla nakil gerçekleşemiyor.

Hastane yetkilileri, Türk yetkililere, Türk vatandaşının tıbbi durumunu ve Türkiye'ye nakle uygunluğunu gösteren bir raporu Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğuna iletmekten imtina etti. Bununla birlikte yetkililer, ayrıca söz konusu belgeyi bir aile yakınına verebileceklerini Türk yetkililere aktardı.

Keyfiyete ilişkin olarak Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğunca bugün Tebriz'deki Dışişleri Bakanlığı Doğu Azerbaycan Temsilciliği nezdinde girişimde bulunuldu.

Hastane yetkilileri, Fırat'ın yakınlarını bekliyor

Hüseyin Fırat hakkında son olarak temas edilen babası Coşkun Fırat, halen Zencan'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti. Tır ile taşımakta oldukları deri yükünü ancak yarın başka bir araca nakledebileceğini söyleyen Coşkun Fırat, diğer idari işleri de tamamlamasının ardından en iyi ihtimalle 9 Mart'ta Zencan'a intikal edebileceğini ifade etti.

Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Baṣkonsolosluğu Fırat'ın durumunu yakından takip ediyor

Baba Fırat, oğlunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu bildiğini, önceliğinin Türkiye'ye nakil yerine hastanede kalarak kendisini toparlaması yönünde olduğunu Türk yetkililerine bildirdi.

Türk vatandaşının durumu Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Baṣkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
