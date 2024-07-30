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Dünya

Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan sınırda bir araya geldi

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan sınırda bir araya geldi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ile Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Rubinyan toplantı için bir araya geldi.

İki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.


Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.​​​​​​​

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