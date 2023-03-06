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Dünya

Türkiye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kazak ekip devlet nişanıyla ödüllendirildi

Türkiye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kazakistan arama kurtarma ekibi, devlet nişanı ve şeref belgeleriyle ödüllendirildi.

Meiramgul Kussainova  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Türkiye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kazak ekip devlet nişanıyla ödüllendirildi

Astana

Başkent Astana’daki Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda düzenlenen törende Bakan Yuriy İlyin, Türkiye’deki deprem bölgelerinde görev yapan Kazakistan arama kurtarma ekibine cesaretleri ve özverili çalışmalarından dolayı devlet nişanı, madalya ve şeref belgelerini takdim etti.

İlyin, yaptığı konuşmada, ekibin iki hafta boyunca Türkiye’deki deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, “Afet bölgesinde gösterdiğiniz bu azami çalışmanız her türlü desteği ve saygıyı hak ediyor.” dedi.

Törende 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından biri işitme engelli 3 kişiyi sağ çıkaran Kazak arama kurtarma ekibinin üyesi İslambek Amangeldinov da başarılı çalışmasından dolayı devlet madalyası ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in şeref belgesiyle ödüllendirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kazak ekibe devlet ödüllerinin verilmesine ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Türkiye'deki depremlerden etkilenen Gaziantep, Nurdağı ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında yer alan yaklaşık 100 kişilik Kazakistan ekibi, 7 kişiyi enkazdan kurtardı ve 10'u çocuk 88 kişinin cansız bedenini çıkardı.

7 Şubat'ta aralarında deneyimli kurtarma görevlileri, afet doktorları ve özel eğitimli köpeklerin de olduğu 41 kişilik ilk ekip Türkiye'ye gönderilmişti.

Bir gün sonra da 60 kişilik ikinci arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, Astana'dan Gaziantep'e ulaşmıştı.

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