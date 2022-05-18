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Dünya

Türkiye-ABD ortak açıklaması: Türkiye ve ABD, birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır

Türkiye ve ABD'nin ortak açıklamasında, iki ülkenin mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığında olduğu vurgulandı.

Emre Karaca   | 18.05.2022
Türkiye-ABD ortak açıklaması: Türkiye ve ABD, birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır." mesajı verildi.

Çavuşoğlu ve Blinken'ın, iki NATO müttefiki ve ortağı Türkiye ve ABD arasındaki güçlü iş birliğini teyit için Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde New York'ta bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında öngörüldüğü üzere, ikili iş birliğini açık ve yapıcı diyalog yoluyla geliştirmeyi hedeflemektedir." ifadesi kullanıldı.

İki bakanın görüşmesinde, savunma konuları, terörle mücadele, enerji ve gıda güvenliği, iklim değişikliyle mücadele alanlarında iş birliğinin artırılması ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik yöntemlerin ve somut adımların ele alındığı belirtilen açıklamada, bölgesel konularda istişarelerin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar ayrıca Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Türkiye ve ABD savaşın sona erdirilmesini teminen bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini yinelemişlerdir." ifadesine yer verildi.

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