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Dünya

Türk ve Mısır dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişareler Kahire'de başladı

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişarelerin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığı bildirildi.

Aydoğan Kalabalık   | 05.05.2021
Türk ve Mısır dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişareler Kahire'de başladı

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık ettiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini bildirmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.

Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.​​​​​​​

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