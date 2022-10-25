Türk ve Akdeniz lezzetleri Brüksel'de Avrupalı diplomatlara tanıtıldı
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın ev sahipliğinde Türk, İtalyan ve İspanyol mutfağından örnekler, AB'nin kalbi sayılan Brüksel'deki Avrupalı diplomatlara tanıtıldı.
Brüksel
Büyükelçi Bozay'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Ryszard Czarnecki, temaslar için Brüksel'de bulunan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Belma Satır, Komisyon üyeleri Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Avrupalı diplomatlar ve siyasetçiler, AB kurumlarından temsilciler ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi de katıldı.
Etkinlikte yapılan konuşmalarda, gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Avrupa Parlamentosunda düzenlediği Gıda Krizi Konferansı'na, Karadeniz tahıl anlaşmasında Türkiye'nin önemli rolüne ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Etkinlikte, Türk ve İtalyan şefler, konuklara Türkiye, İspanya ve İtalya'dan çeşitli yemekler sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.