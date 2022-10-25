Dolar
18.61
Euro
18.53
Altın
1,652.13
ETH/USDT
1,460.00
BTC/USDT
20,057.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk ve Akdeniz lezzetleri Brüksel'de Avrupalı diplomatlara tanıtıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın ev sahipliğinde Türk, İtalyan ve İspanyol mutfağından örnekler, AB'nin kalbi sayılan Brüksel'deki Avrupalı diplomatlara tanıtıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.10.2022
Türk ve Akdeniz lezzetleri Brüksel'de Avrupalı diplomatlara tanıtıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Büyükelçi Bozay'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Avrupa Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Ryszard Czarnecki, temaslar için Brüksel'de bulunan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Belma Satır, Komisyon üyeleri Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Avrupalı diplomatlar ve siyasetçiler, AB kurumlarından temsilciler ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi de katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, gün içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Avrupa Parlamentosunda düzenlediği Gıda Krizi Konferansı'na, Karadeniz tahıl anlaşmasında Türkiye'nin önemli rolüne ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte, Türk ve İtalyan şefler, konuklara Türkiye, İspanya ve İtalya'dan çeşitli yemekler sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık'tan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı"na ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Halit Kıvanç için taziye mesajı
Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk ve Akdeniz lezzetleri Brüksel'de Avrupalı diplomatlara tanıtıldı

Türk ve Akdeniz lezzetleri Brüksel'de Avrupalı diplomatlara tanıtıldı

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet