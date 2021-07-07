Euro
10.26
Dolar
8.69
BIST 100
1,390.58
Altın
1,803.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk ve ABD jetleri Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriye görevi yapacak

Türkiye ve ABD'ye ait savaş uçakları, Polonya ve İzlanda'da NATO'nun hava polisliği görevine başladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.07.2021
Türk ve ABD jetleri Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriye görevi yapacak

Brüksel

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, NATO hava polisliği görevine katkılarından dolayı NATO müttefikleri Türkiye ve ABD'ye teşekkür ettiklerini bildirdi.

Lungescu, "Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı olmaktadır. Bu, ittifak dayanışmasının açık bir örneğini teşkil etmekte, NATO'nun tüm müttefiklerini koruma kabiliyeti ve kararlılığı bulunduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya Hava Kuvvetleri ile çalışma üzere Polonya'daki Malbork hava üssüne dün ulaştı. Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, eylül ortasına kadar bölgede kalacak.

ABD'ye ait 4 F-15 uçağı ise İzlanda'nın Keflavik hava üssüne bugün indi. Amerikan uçakları, Almanya'daki NATO Birleşik Hava Operasyonları Merkezi'nden onay alındığında İzlanda'nın hava sahasını korumak için hazır tutulacak.

NATO savaş uçakları, Avrupa genelinde NATO müttefiklerinin hava sahası yakınında şüpheli ve duyurusu yapılmayan uçuşlar olması durumunda havalanacak şekilde 24 saat görev yapıyor.

NATO, 2020'de Avrupa genelinde çoğu Rusya'dan olmak üzere NATO hava sahasına yaklaşan "bilinmeyen" uçakları engellemek üzere 400 kez hava kuvvetlerini harekete geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değil
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 808 bin 351 doz aşı uygulandı
Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Türk ve ABD jetleri Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriye görevi yapacak

Türk ve ABD jetleri Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriye görevi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023'e yönelik hazırlıklarımızı en güzel şekilde sürdürmek

Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen 'Barış Yürüyüşü'ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı

Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de 5 bin 160 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de son 24 saatte 375 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 375 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz