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Dünya

Türk Kızılay'dan Mozambik'teki afet bölgesine yardım

Idai kasırgasında ağır hasar gören Beira kentine ulaşan Türk Kızılay ekibi 175 hijyen setinin dağıtımını yaptı.

Gökhan Balcı   | 25.03.2019
Türk Kızılay'dan Mozambik'teki afet bölgesine yardım

Beira

Türk Kızılay’dan Mozambik’teki afet bölgesine yardım

Türk Kızılay, Idai kasırgasından olumsuz etkilenen Mozambik’teki Beira kentinin Muabvi köyündeki ihtiyaç sahiplerine, yardım kolilerini ulaştırdı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Türk Kızılay, Idai kasırgasında ağır hasar gören Mozambik'in Beira kentindeki Muabvi köyünde ihtiyaç sahiplerine 175 hijyen seti dağıttı.

Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te büyük afete yol açan Idai kasırgasının yaralarını sarmak için bölgeye giden Türk Kızılay'ından uzman bir ekip, kasırga ve sel nedeniyle ağır hasar gören Beira'ya ulaştı.

Kızılhaç yetkilileriyle ortak çalışma yürüten ekip, Muabvi köyünde Türkiye'den getirilen 175 hijyen setini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Hijyen kitinin içerisinde şampuan, çamaşır ve bulaşık deterjanı, diş macunu ve diş fırçası, havlu, tıraş bıçağı ve kremi, hijyenik ped ve tuvalet kağıdı gibi temel temizlik malzemeleri yer alıyor.

Ölü sayısı 447'ye yükseldi

Mozambik'te iki hafta önce meydana gelen, 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen Idai kasırgası ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 447'ye, çadır kente sığınanların sayısı ise 128 bine yükselmişti.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan zarar görmüştü. Afette 15 bin kişinin ise hala kurtarılmayı beklediği açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

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