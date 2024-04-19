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İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen Mısır'ın Ariş Limanında gazetecilere açılamalarda bulundu.-VTR- Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır’ın El Ariş Limanı’na ulaştı.
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Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır'da limana yanaştı

Türkiye'den Gazze'ye uğurlanan "9. İyilik Gemisi", 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin indirileceği Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

Eşber Ayaydın, Serkan Avci  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır'da limana yanaştı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Ariş

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklenmesinin ardından 16 Nisan'da Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 55 saat süren deniz yolculuğunun ardından gece saatlerinde El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

Geceyi açıkta geçiren gemi, sabah saatlerinde kılavuz kaptan eşliğinde limana girdi.

Limana yanaşan gemiden indirilecek 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla Filistin Kızılayına teslim edilecek yardımlar, İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemiyle yaklaşık 42 bin ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderilmişti.

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