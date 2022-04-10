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Dünya

Türk Kızılay, Yemen'de yoksul aileler ile ihtiyaç sahibi engellilere 500 gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de yoksul aileler ile ihtiyaç sahibi engellilere 500 gıda kolisi ulaştırdı.

Muhammed Semiz   | 10.04.2022
Türk Kızılay, Yemen'de yoksul aileler ile ihtiyaç sahibi engellilere 500 gıda kolisi dağıttı

Yemen

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Kızılayı ile koordine olarak Aden iline bağlı el-Mansura kentindeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Derneği'nin genel merkezinde ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı dağıtıldığını söyledi.

Mansura kentinde yoksul ailelere ve özel ihtiyaç sahibi kişilere 500 gıda kolisi dağıtıldığını kaydeden Ubeyd, çalışmanın ramazan ayında Yemen'de 5 bin gıda kolisi dağıtımını kapsayan yardım programlarının bir parçası olduğunu aktardı.

Ubeyd, söz konusu yardımların Türkiye'nin savaştan zarar gören Yemenlilerin acılarını hafifletmek için insani yardım ulaştırma konusundaki hassasiyetinin yansıması olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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