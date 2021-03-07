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Dünya

Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor

Türk Kızılayın destekleri, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile Türkiye'den gönüllü olarak dönen Afganlara iş imkanı sunuluyor.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 07.03.2021
Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor

Afganistan

"Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek" projesi kapsamında başkent Kabil'de, ülkesine gönüllü geri dönen Afgan vatandaşı için dondurmacı dükkanı açıldı.

Açılışta konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmet Ziya, ülkelerine geri dönen Afganlar için geçim kaynağı oluşturulması programı kapsamında 61. dükkanı açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu dükkanı dondurmacı olarak açtıklarını ifade eden Ziya, açılan dükkan için gerekli tüm ekipman ve malzemeleri temin ettiklerini ve dükkanın 5 aylık kirasını karşıladıklarını belirtti.

Ziya, böylece Türkiye'den gönüllü olarak geri dönüş yapan Afgan vatandaşlarının kendi işlerini kurmasını ve ailelerinin geçimine destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye'den ülkesine geri dönen Farhad Yakubi de geçen senelerde Kabil'de düzenlenen bir bomba saldırısı sonucu babası ve kardeşini kaybetmesinin ardından ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ve artan tehditler neticesinde ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla gittiğini anlatan Yakubi, ülkesine döndüğünde "Türk Kızılayın gönüllü olarak geri dönüş sağlayanlar için iş imkanı sağladığını duydum ve gerekli belgeleri hazırlayarak hemen başvurdum. Çok şükür artık bir iş sahibiyim. Artık çalışmak için Türkiye'ye gitmek istemiyorum." dedi.

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