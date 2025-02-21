Türk Kızılay, Gazze’de AFAD’ın tedarik ettiği çadırlarla kamplar kuruyor
Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım çalışmaları kapsamında AFAD'ın tedarik ettiği çadırlarla kuzeyde kamplar kuruyor.
Gazze
Türk Kızılay, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından AFAD'la Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarına hız verdi.
AFAD, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin önemli konularından biri olan barınma ihtiyaçlarını giderme çabaları çerçevesinde yaklaşık 5 bin çadır yardımında bulundu.
AFAD'ın tedarik ettiği binlerce çadırı bölgedeki paydaşı Filistin Kızılayı ile teslim alan Türk Kızılay, İsrail'in sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurulum sürecine devam ediyor.
Bu kapsamda, ilk etapta kurulması planlanan 4 kamp alanı için Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya ve Şucaiyye bölgeleri seçildi.
Türk Kızılay, 100 çadırdan oluşan ilk kampın kurulumunu Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde tamamladı. Filistinlilerin yerleşmeye başladığı çadır kampa, "Türkiye Kardeşlik Kampı" adı verildi.
Diğer 3 çadır kamp için de arsa tahsisi, kampın ihtiyaçları ve benzeri konularda yerel otorite ile mutabakata varıldı.
Türk Kızılay, çadır kampların kurulumunu ivedilikle tamamlamak üzere Filistin Kızılayı ile çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.