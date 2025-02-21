Dolar
36.54
Euro
38.23
Altın
2,933.86
ETH/USDT
2,749.90
BTC/USDT
98,309.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor
logo
Dünya

Türk Kızılay, Gazze’de AFAD’ın tedarik ettiği çadırlarla kamplar kuruyor

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından insani yardım çalışmaları kapsamında AFAD'ın tedarik ettiği çadırlarla kuzeyde kamplar kuruyor.

Mahmut Geldi  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Türk Kızılay, Gazze’de AFAD’ın tedarik ettiği çadırlarla kamplar kuruyor

Gazze

Türk Kızılay, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından AFAD'la Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarına hız verdi.

AFAD, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin önemli konularından biri olan barınma ihtiyaçlarını giderme çabaları çerçevesinde yaklaşık 5 bin çadır yardımında bulundu.

AFAD'ın tedarik ettiği binlerce çadırı bölgedeki paydaşı Filistin Kızılayı ile teslim alan Türk Kızılay, İsrail'in sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurulum sürecine devam ediyor.

Bu kapsamda, ilk etapta kurulması planlanan 4 kamp alanı için Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya ve Şucaiyye bölgeleri seçildi.

Türk Kızılay, 100 çadırdan oluşan ilk kampın kurulumunu Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde tamamladı. Filistinlilerin yerleşmeye başladığı çadır kampa, "Türkiye Kardeşlik Kampı" adı verildi.

Diğer 3 çadır kamp için de arsa tahsisi, kampın ihtiyaçları ve benzeri konularda yerel otorite ile mutabakata varıldı.

Türk Kızılay, çadır kampların kurulumunu ivedilikle tamamlamak üzere Filistin Kızılayı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı
İstanbul'da 31 milyon liralık dolandırıcılık iddiasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya başlandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü

Benzer haberler

Türk Kızılay, Gazze’de AFAD’ın tedarik ettiği çadırlarla kamplar kuruyor

Türk Kızılay, Gazze’de AFAD’ın tedarik ettiği çadırlarla kamplar kuruyor

Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın öldü

Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak
DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz

DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz
İsrail, taahhütlerine rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor

İsrail, taahhütlerine rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet