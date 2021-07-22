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Dünya

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Balkan ülkesi Bosna Hersek genelinde 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti yardımında bulundu.

Lejla Biogradlija   | 22.07.2021
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 35 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Saraybosna

"Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla çalışmalarını dünya genelinde yürüten Türk Kızılayın Bosna Hersek'teki kurban kesim ve dağıtım işlemlerine katılan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının kurban emanetlerini Bosna Hersek'e ulaştırdıklarını söyledi.

Kurban eti dağıtımının Türk Kızılay gönüllülerince yapıldığını belirten Saygılı, etlerin 35 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını ifade etti.

Saygılı, bayramın İslam alemi, Bosna Hersek ve bütün dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'te 1400 hisseye tekabül eden kurbanın vekaletle kesildiği ifade edilirken, kurban etlerinin aşevi, bakımevleri, yetimhane ve çocuk yurtları ile şehit ailelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Türk Kızılayın bu sene vekaletle kestiği kurbanlarla yaklaşık 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı başardığı aktarıldı.

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