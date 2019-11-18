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Dünya

Tunus'taki Nahda Lideri Gannuşi: Yeni hükümette Tunus'un Kalbi Partisi'ne yer verilmeyecek

Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Gannuşi, başkanı hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle parlamentodaki ikinci parti "Tunus'un Kalbi"ne yeni hükümette yer verilmeyeceğini söyledi.

Adil Essabiti,Safiye Karabacak,Ali Semerci   | 18.11.2019
Tunus'taki Nahda Lideri Gannuşi: Yeni hükümette Tunus'un Kalbi Partisi'ne yer verilmeyecek

Tunus

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, hükümeti kurma görevinin Nahda Hareketi Partisi'nin önerdiği El-Habib el-Cemli'ye verilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Nahda lideri, Cemli'nin devlet kadrolarından gelen bir kişi olması ve daha önce bakan yardımcılığı görevinde bulunmasından ötürü tercih edildiğini aktardı.

Seçim kampanyası sırasında lideri hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Tunus’un Kalbi Partisi ile koalisyon yapmama yönünde seçmene verdikleri vaade değinen Gannuşi, "Tunus'un Kalbi Partisi'ne hükümette yer vermeyi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olan Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış, ekim ayında tahliye edilmişti.

Koalisyon görüşmeleri başladı

Cemli'nin koalisyon hükümeti kurmak için partilerle görüşmelere başladığını aktaran Gannuşi, yeni hükümette yer alacak kişilerin üyesi oldukları partilerini temsil etmesinden ziyade yetenekleri ve dürüstlüklerini ortaya koyarak icraatlarını yürütmelerini istediklerini söyledi.

Gannuşi, ayrıca İçişleri, Adalet, Savunma ve Dışişleri gibi bakanlıkların tarafsız kişilerce üstlenilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Nahda lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Nahda'nın hükümette yoğun bir şekilde yer almasını çok önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan, kişilerin herhangi bir partiye bağlılığını ön plana çıkarmadan işinin ehli ve dürüst olması şartıyla siyasi kesimlerin hükümette geniş bir şekilde temsil edilmesidir."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini 15 Kasım'da Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemli'ye vermişti.

Ziraat mühendisi El-Habib el-Cemli, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından 2012 ve 2013 yıllarında iki ayrı hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

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