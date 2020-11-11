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Dünya, Libya

Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı

BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Enes Canlı   | 11.11.2020
Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı

Tunus

BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

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