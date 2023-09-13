Dolar
26.92
Euro
28.93
Altın
1,909.30
ETH/USDT
1,588.00
BTC/USDT
25,904.00
BIST 100
8,159.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta yargı, eski Başbakan'ın da olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı

Tunus yargısı, aralarında eski Başbakan Yusuf Şahid'in de bulunduğu 12 kişi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı.

Maroua Sahli, Hamdi Yıldız  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Tunus'ta yargı, eski Başbakan'ın da olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus resmi ajansı TAP'a konuşan Terörle Mücadele Yargı Merkezi Sözcüsü Hanan Kadas, tutuklama kararlarındaki gerekçenin "terör grubu oluşturmak, devlet güvenliğine komplo kurmak" olduğunu açıkladı.

Hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılan 12 kişinin tamamının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirten Kadas, 2016-2020 arasında Başbakanlık yapan Yusuf Şahid, eski Cumhurbaşkanlığı Divan Ofisi Müdürü Nadiye Ukaşe, eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin oğlu Muaz el-Gannuşi, eski Devlet Bakanı Lutfi Zeytun, eski Ulusal Güvenlik Başkanı ve eski Bahreyn Büyükelçisi Kemal el-Kızani, yazar, gazeteci ve eski Milletvekili Mahir Zeyd gibi isimlerin tutuklama kararı çıkarılanlar arasında bulunduğu bilgisini verdi.

Kadas, "terör grubu oluşturmak, devlet güvenliğine komplo kurmak" konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Nadiye Ukaşe, 2020 ile 2022 arasında Cumhurbaşkanı Kays Said'in Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Tunus'ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Son olarak 3 Eylül'de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, tutuklamalara ilişkin yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Tatar, e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umduklarını söyledi
Eğitimlerini tamamlayan 1363 çarşı ve mahalle bekçisi mezun oldu
Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi ve döngüsel ekonomi modeli olmanın çok ötesinde bir ilke
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Benzer haberler

Tunus'ta yargı, eski Başbakan'ın da olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı

Tunus'ta yargı, eski Başbakan'ın da olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı

Adalet Bakanı Tunç: 2013'ten bu yana arabulucuya giden 3 milyon 37 bin 865 dosya anlaşmayla sonuçlandı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin lider kadroları art arda gözaltına alınıyor

Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet