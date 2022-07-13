Tunus'ta Uluslararası El Cem Senfonik Müzik Festivali iki yıl aradan sonra yeniden başladı
Tunus'ta Uluslararası El Cem Senfonik Müzik Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.
Tunus
Festivalin açılışı kapsamında, Tunus Senfoni Orkestrası, El Cem kentindeki Roma dönemine ait tarihi El-Cem Amfi Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Konser başlamadan önce açıklamalarda bulunan Tunus Kültür Bakanı Hayat Kattat el-Germazi, festivalin çok değerli olduğunu ve müzikseverlere hitap eden üst düzey müzikler sunduğunu belirtti.
Germazi, "İki yıllık aradan sonra Tunusluların yeniden neşeli bir atmosfere dönmelerini istiyoruz." dedi.
"El Cem'e Dönüş" sloganıyla 35'incisi düzenlenen festivalin 13 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.
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