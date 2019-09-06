Euro
6.30
Dolar
5.72
BIST 100
98,987.48
Altın
1,505.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi saf dışı bırakılmak isteniyor'

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Nebil el-Karvi'nin saf dışı bırakılmak için tutukluluk halinin sürdürüldüğü iddia edildi.

Adil Essabiti,Gülşen Topçu   | 06.09.2019
'Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi saf dışı bırakılmak isteniyor'

Tunus

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin saf dışı bırakılmak için tutukluluk halinin sürdürüldüğü iddia edildi.

Karvi'nin Savunma Heyeti Başkanı Kemal bin Mesud, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Karvi hakkında tutuklanma kararı veren mahkeme heyetinin bu alanda yetkili olmadığını söyledi.

Söz konusu heyetin mali yargı dairesi dışındaki kişilerden oluştuğunu ve birkaç saat içinde Karvi hakkındaki 7 bin sayfalık dosyayı okuyup bu kararı verdiğini kaydeden Mesud, bununla Karvi'nin seçim yarışında saf dışı bırakılmasının hedeflendiğini savundu.

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

'Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi saf dışı bırakılmak isteniyor'

'Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi saf dışı bırakılmak isteniyor'

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası süreci başladı

2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: İran

2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Tunus

2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Tunus
2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: İspanya

2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: İspanya
2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Porto Riko

2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: Porto Riko