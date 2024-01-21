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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mehmet Akif Turan  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Tunus’taki ABD Büyükelçiliği önünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

"Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı"nın çağrısı üzerine göstericiler, başkent Tunus’un Buheyra semtinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek veren ABD'yi protesto eden göstericiler, Tunus ile Filistin bayraklarının yanı sıra Güney Afrika bayrakları taşıdı.

Gösteriyi organize eden aktivistlerden Selahaddin el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her pazar ABD Büyükelçiliği önünde düzenlediğimiz eylemler ile Arap ülkelerine, İslam alemine ve özgür dünya halklarına, Filistin’deki direnişin kazanacağını, sebat ettiklerini, düşmana zarar verdiğini duyurmak istiyoruz. Bu şekilde, direnişin zaferini pekiştirmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Masri özellikle İsrail’e destek veren İngiltere, ABD ve Fransa Büyükelçilikleri önünde düzenlenen protestoların çok önemli olduğunu vurguladı.

Tunuslular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana neredeyse her hafta Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenliyor.

Göstericiler, İsrail’e verdikleri destekten ötürü ABD, İngiltere ve Fransa Büyükelçilerinin ülkeden sınır dışı edilmesini istiyor.

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