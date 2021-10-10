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Dünya

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü yetki kararları' protesto edildi

Tunuslular, Cumhurbaşkanı Said'in kendisine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü kararlarını protesto etti.

Mehmet Akif Turan   | 10.10.2021
Tunus’ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü yetki kararları' protesto edildi Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Tunus

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Hareketi"nin çağrısıyla binlerce kişi başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Kays Said’in "olağanüstü kararlarına" karşı sloganlar atan eylemciler, Tunus bayrağı ve üzerinde Said’i protesto eden ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

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