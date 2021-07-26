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Dünya

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine polis müdahale etti.

Hacer Başer   | 26.07.2021
Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Tunus

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclisin yetkilerini dondurma" kararının ardından darbe karşıtları ve destekçileri başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri, parlamento binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlarla darbeye destek verenler başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı.

Emniyet güçleri ise taraflar arasında arbede çıkmaması için meclis önünde toplanan kalabalığa müdahale etti.

Tunus’ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.


Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

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