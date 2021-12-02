Dolar
13.68
Euro
15.46
Altın
1,768.56
ETH/USDT
4,530.90
BTC/USDT
57,000.00
BIST 100
1,880.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu. -VTR-
logo
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, her yıl 14 Ocak’ta kutlanan devrim yıldönümü tarihini 17 Aralık olarak değiştirdi.

Mehmet Akif Turan   | 02.12.2021
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi

Tunus

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayı'nda bugün yapılan kabine toplantısı sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Said konuşmasında, "İlan edildiği gibi 14 Ocak 2011 devrim günü değil, asıl devrim 17 Aralık 2010’da gerçekleşti." ifadelerini kulandı.

Devrimin 17 Aralık 2010’da Sidi Buzid’den başladığını vurgulayan Said, şöyle devam etti:

"Muhammed Buazizi’nin kendisini yaktığı tarih olan 17 Aralık'ta başlayan devrim, Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin kaçtığı 14 Ocak 2011’e kadar sürdü. Devrim Sidi Buzid’de patladı fakat maalesef daha sonraki süreçte halkın iradesinin dışına çıkarak kontrol altına alındı."

Tunus’ta Yasemin Devrimi ve 14 Ocak Devrim günü

Tunus’ta Aralık 2010'da başlayan ve Yasemin Devrimi olarak adlandırılan süreçte Tunuslular sokağa döküldü.

Ülkede düzenlenen halk gösterileri, 20 yıldan uzun süredir ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin Bin Ali’nin 14 Ocak 2011'de ülkeyi terk etmesine kadar devam etti.

Tunus’ta 14 Ocak 2011 Tunus Devrim Günü, her yıl resmi tatil olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı
ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü tarihini değiştirdi

Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said’i 'orduyu siyasete alet etmekle' suçladı

Tunus’ta tırmanan toplumsal krizde Cumhurbaşkanı Said yönetiminin etkisi tartışılıyor

Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi
Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Şevaşi: Tunus’un demokrasi deneyimi tehdit altında

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Şevaşi: Tunus’un demokrasi deneyimi tehdit altında
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 25 Temmuz kararlarının askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktum

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 25 Temmuz kararlarının askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktum