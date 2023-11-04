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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatımda (İsrail ile) normalleşme yok

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu, ülkesinin bu konudaki tutumunun da sabit olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Turan  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Benim lügatımda (İsrail ile) normalleşme yok

Tunis

Said, Tunus resmi televizyon kanalında halka sesleniş konuşması yaptı.

Tunus Halk Meclisinde dün görüşülen İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin değerlendirmede bulunan Said, "Benim lügatımda (İsrail ile) normalleşme yok. Tunus’un normalleşmeye karşı tutumu sabittir. Parlamentoda görüşülen normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı konusundaki tutumumuz değişmedi. Değiştiği takdirde bu, Filistin halkına karşı ihanet olur." ifadelerini kullandı.

Tunus’un tüm gücüyle Filistin’in yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Said, "İşgal sona erene kadar Tunus, Filistin’e her türlü desteği sağlayacaktır. Filistinlilerin işgale karşı mücadelesi, mazlumların hak mücadelesidir. İşgalci devletle herhangi bir şekilde ilişki kurmak, Filistin halkına ihanettir, bu suçu işleyenlere Ceza Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin uygulanması gerekir." dedi.

Tunus Ceza Kanunu'nun 60. maddesi, işgalci devletle herhangi bir şekilde işbirliği yapmayı ihanet olarak değerlendiriyor ve bu suçun cezasının idam olduğunu öngörüyor. Bu madde, Tunus'un işgalci devletle mücadelede önemli bir hukuki dayanağı olarak görülüyor.

Tunus Parlamentosunda 2 Kasım'da normalleşmenin suç sayılmasını ön gören yasa tasarısının görüşüldüğü oturum geç saatlere kadar sürmüştü.

Meclis Başkanı İbrahim Buderbale, Cumhurbaşkanı Said’in normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının Tunus’un dış güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak oturumun ertelenmesini tavsiye etmişti.

Tunus Meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı için olağanüstü toplanmıştı

Tunus Parlamentosu, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısına göre, normalleşme suçunu işleyenlerin 2 ila 5 yıl hapis, 10 bin ile 100 bin Tunus dinarı (3200-32000 dolar) arasında da para cezasına çarptırılmalarını ön gören yasanın görüşülmesi için 17 Ekim’de olağanüstü toplanmıştı.

Tunus Halk Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı İbrahim Buderbale'nin çağrısı üzerine, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının, acilen değerlendirilmesi için Meclis Haklar ve Özgürlükler Komitesine gönderilmesi kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan gelişmelerin ardından yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında 97 milletvekilinin İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının acilen değerlendirilmesi için imza attığı” duyurulmuştu.

Mecliste 30 Ekim’de yasanın görüşülmesi için düzenlenecek oturumun ertelenmesi üzerine, Parlamento önünde protesto gösterisi düzenlenmişti.

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