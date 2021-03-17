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Dünya, Libya

Tunus Cumhurbaşkanı Libya'nın başkentinden 'görüşlerimiz ortak' mesajı verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki yüksek istişare komitesinin yakında toplanacağını söyledi.

Enes Canlı   | 17.03.2021
Tunus Cumhurbaşkanı Libya'nın başkentinden 'görüşlerimiz ortak' mesajı verdi Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (solda), Libya'daki demokratik geçiş sürecini desteklemek amacıyla başkent Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Said, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (sağda) ile bir araya geldi.

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kays Said, yakın zamanda göreve başlayan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile başkent Trablus'taki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel derinliğine vurgu yapan Said, "Tüm görüşlerimiz ortak." dedi.

Said, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, sağlık, eğitimin de içinde olduğu birçok başlığı masaya yatırdıklarını ifade ederek, bazı teknik konuların da iki ülkeden temsilcilerin "yakın zamanda" bir araya geleceği yüksek istişare komitesine bıraktıklarını paylaştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, Libya'da kaçırılan iki Tunuslu gazeteci konusunun da görüşmede ele alındığını aktararak, imzalanan ancak uygulanmayan anlaşmaların hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Bununla birlikte, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de Tunus ile ilişkilerinin tarihi, kültürel ve daha birçok alanda ayrıcalıklı olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Tunus'tan 9 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen bu cumhurbaşkanlığı ziyaretiyle, Said Libya'da BM öncülüğündeki yeni yönetimin göreve başlamasının ardından ülkeye gelen ilk lider oldu.

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke: Tunus ve Libya

Kuzey Afrika'da iki komşu ülke olan Tunus ve Libya, dış politikada birbirlerini yakından takip ediyor. Libya'daki sosyal, siyasi ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeler Tunus'u doğrudan etkiliyor. Libya'da bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın güç kazanması, Tunus'ta da birçok terör saldırısı düzenlenmesine yol açmıştı. Aynı şekilde, Tunus ve Libya sahillerini kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durdurulması konusu da iki ülkenin ortak sorunu olarak dikkati çekiyor.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Tunus, işsizlik ve daha bir çok sorunun çözümü için petrol zengini düşük nüfuslu komşusunun istikrara ve kalkınmaya kavuşmasına ihtiyaç duyuyor.

Tunuslu iki gazeteci Sufyan eş-Şurabi ve Nezir el-Katari, Eylül 2014'te Libya'da silahlı gruplarca kaçırıldı ve henüz akıbetleri öğrenilemedi.

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