Euro
8.64
Dolar
7.30
BIST 100
1,124.71
Altın
1,928.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Özgür insanlar olduğu sürece Filistin davası kaybolmayacaktır. Filistin davası, üzerinde pazarlık yapılacak bir mal ya da borsada tutku sahipleri ve çıkarcılar arasında elden ele gezen bir hisse senedi değildir." dedi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Ali Semerci   | 19.08.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunu belirterek, Tunus'un Filistinlilere desteğinin devam ettiğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hayil el-Fahum'u Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Said, "Bazı ülkelerin tercihlerine müdahale etmiyoruz ve onlara karışmıyoruz. Ülkelerin iradesine saygı duyuyoruz, onlar tercih ettiklerinde ve halklarının önünde özgürdürler. Ancak bizim de özgürce ifade ettiğimiz, şu ya da bu tutumu kınamak için açıklamalar yayınlamaktan uzak olan kendi tutumumuz da var." dedi.

Said, "Özgür insanlar olduğu sürece Filistin davası kaybolmayacaktır. Filistin davası, üzerinde pazarlık yapılacak bir mal ya da borsada tutku sahipleri ve çıkarcılar arasında elden ele gezen bir hisse senedi değildir." diye konuştu.

Ülkesinin Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunu vurgulayan Said, uğradıkları zulmün sona ermesi ve çalınan haklarını geri almaları için Tunus'un Filistinlilere desteğinin devam ettiğine işaret etti.

Said, Filistin halkının, meşru haklarını geri kazanacağına güvendiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Fahum da ülkesinin Tunus'un, Filistin davasına yönelik tutumunu takdir ettiğini söyledi.

Fahum, Tunus'un Filistin davasına yönelik sabit tutumunu sözle değil icraatla ortaya koyduğunu vurguladı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez’deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 233 bin 915'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz
DSÖ: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık krizi yaşanabilir
İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek