Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan Geç Antik Çağ'a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan Geç Antik Çağ'a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamada bulundu.

"Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nde tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan Geç Antik Çağ'a uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu." şeklinde bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Caddenin anıtsal girişlerinden Herakles Kapısı, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı kasetleriyle öne çıkıyor. MS. 3. yüzyılın başlarına ait bu kabartmaların Geç Antik Çağ'da kapının yapımında yeniden kullanıldığı anlaşılıyor.

MS 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte yeniden düzenlenen bu güzergah, Doğu Kapısı'ndan kente ulaşanları karşılayan anıtsal bir kent aksına dönüşmüş. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile kazı heyetimize ve bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada da Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazıları tamamlanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki b Caddesi'nin kuzeyinde, MS 2. yüzyılda doğu-batı doğrultusunda uzanan bir stoa ile bunun gerisinde çok sayıda mekanın bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, caddenin Roma Dönemi'ndeki mimari düzenine ilişkin izler taşıyan söve ve eşik taşları ile stoa üzerinde batıdan doğuya doğru Batı Kapısı, Herakles Kapısı ve Kuzey Hamamı Kapısı olarak adlandırılan üç anıtsal giriş tespit edildiği bildirildi.

Herakles'in On İki İşi'nin işlendiği kabartmaların yanı sıra kasetlerde Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, MS 3. yüzyıldan kalma kabartmaların, Geç Antik Çağ'da Herakles Kapısı inşa edilirken devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığı bilgisi verildi.

Side Antik Kenti'ndeki b Caddesi'nin görünümünün MS 5. yüzyılda önemli ölçüde değiştiği ifade edilen açıklamada, caddenin kuzeyindeki geniş alanın Piskoposluk Sarayı kompleksinin bir parçası haline gelmesiyle, daha önce stoaya açılan girişlerin bir bölümünün kapatıldığı, kuzey stoa üzerinde yeni anıtsal girişler oluşturulduğu aktarıldı.