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Dünya

Tunus'ta yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'in ilk açıklamaları

Tunus'ta yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, insanların rahat olmalarını yüklendiği emaneti ve görevi samimiyetle taşıyacağını söyledi.

Adil Essabiti,Hamdi Yıldız   | 14.10.2019
Tunus'ta yeni Cumhurbaşkanı Kays Said'in ilk açıklamaları Fotoğraf: Yassine Gaidi /AA

Tunus

Tunuslular Said'in seçim başarısını kutladı

Binlerce Tunuslu, bağımsız aday Kays Said'in cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferini kutladı. Başkent Tunus’un El-Habib Burkiba Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, Kays Said'in cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazandığı zaferi kutladı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı ) 

Tunus'ta kamuoyu şirketi Sigma Conseil'in yayımladığı ilk sonuçların ardından yeni Cumhurbaşkanı Kays Said başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi. 

Said insanların endişeden uzak bir şekilde rahat olmalarını isteyerek "Herkes rahat olsun, tüm yüküyle, emaneti ve görevi samimiyetle taşıyacağım." dedi.

Said şunları söyledi:

"Devlet, kanunları ve uluslararası yükümlülükleriyle devam edecektir. Tarihte yeni bir merhaleye giriyoruz ve kararlılığımızla tüm zorlukları ortadan kaldıracağız. Cezayir ilk yurt dışı durağım olacak. Libya'yı da ziyaret etmeyi temenni ederim. Filistin'in evlatlarına selamlarımı iletirim.

"Tunus devrimi bir insanlık devrimidir. Arap dünyası ve İslam ümmetindeki her yerde bulunan kardeşlerimize ve dünyadaki tüm özgür insanlara teşekkür ederiz. Halkların birçoğu Tunus'taki özgür insanlardan alışılagelmiş çerçevenin dışında organize gücü konusunda ilham almıştır."

"Tüm dünyaya ders verdiniz"

Tunus halkının filozofların, siyaset ve toplum bilimcilerin alışık olmadığı bir devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Said, Tunus halkına hitaben "Tüm dünyaya ders verdiniz. Doğal koordinasyon beceriniz ve özverili çalışmanızla dünyayı şaşkına çevirdiniz" şeklinde konuştu.

Kendisine oy vermemiş olanlara da teşekkürlerini sunan Said, tavırları ne olursa olsun onlara saygı duyduğunu ve özgür düşünceye saygılı olduğunu dile getirdi.

Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said oyların yüzde 76,9'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer aday medya patronu Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 23,1'ini aldığı belirtildi. 

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