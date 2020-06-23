Euro
7.73
Dolar
6.85
BIST 100
115,576.90
Altın
1,749.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya, Libya

Fransa ve Tunus Libya'da ateşkes ve müzakerelerin tekrar başlamasını istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için BM çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." dedi.

Yusuf Özcan   | 23.06.2020
Fransa ve Tunus Libya'da ateşkes ve müzakerelerin tekrar başlamasını istiyor

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." dedi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Tunus ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Macron, salgınla mücadele hususunda Tunus ile iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

Macron, Fransa'nın sağlık çalışanlarının eğitim ve hastane inşası için Tunus'a destek sağlayacaklarını ve bu ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için 350 milyon avro borç vereceklerini belirtti.

"Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor." ifadelerini kullanan Macron, bu konuda herkesin sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bunları anlattığını aktardı.

Çin-ABD karşıtlığının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzgün işlemesini engellediğini dile getiren Macron, Fransa'nın Akdeniz'in güvenliğine önem verdiğini belirterek, "Türkiye tüm kurallara aykırı davranarak ve birçok Avrupa'nın çıkarlarını çiğneyerek Libya hükümeti ile anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliğine saygı göstermemesi ve Libya'da yürüttüğü siyaset uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bunları yaparak NATO müttefiki olarak bekleneni yapmıyor. Türkiye'nin yaptıkları Avrupalı olarak bizim hedeflerimize aykırı. Türkiye'nin Libya'da oynadığı rolü kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, Libya'nın gelecek aylarda Suriye'nin durumunda olmasını istemediğini belirtti.

Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-) Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise burada olmaktan ve Tunuslarının sesini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Libya hükümetinin meşru olduğunu ancak bunun geçici olduğunu ileri süren Said, Tunus'un Libya'daki krizden en çok etkilenen ülkelerden olduğunu belirtti.

Said, Libya'da acil ateşkesten yana olduklarını ve yabancıların müdahalede bulunmaması gerektiğini dile getirdi.

Kays Said, Libya halkına kendi egemenliğini sağlama konusunda fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala'da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 654, Meksika'da 759, Hindistan'da 312 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bine yaklaştı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Fransa ve Tunus Libya'da ateşkes ve müzakerelerin tekrar başlamasını istiyor

Fransa ve Tunus Libya'da ateşkes ve müzakerelerin tekrar başlamasını istiyor

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Trump ve Macron'dan Libya'da 'ateşkes' vurgusu

İran Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderecek

İran Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderecek
AB 'Libya'da şiddete son verilmesi' çağrısını yineledi

AB 'Libya'da şiddete son verilmesi' çağrısını yineledi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı