Netanyahu, İran ile diplomatik bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını savundu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine uyguladığı ekonomik yaptırımı överek, İran ile diplomatik bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını ileri sürdü.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, dün akşam bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran ile mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Üç olasılık hakkında konuştuk. Birinci olasılık, elbette (ABD-İran) bir anlaşma yapmanızdır. İyi bir anlaşma, buna bir itirazımız yok. Oradaki o grupla, o 'vahşilerle' bir anlaşma yapılıp yapılamayacağı konusunda şüphelerim var, sana (Trump) onlarla bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci olasılığın askeri hamle olduğunu savunan Netanyahu, "Kendimizi koruyacağız, İran'ın bize saldırmasına izin vermeyeceğiz. Bize saldırırlarsa hayal bile edemeyecekleri bir darbe alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, üçüncü olasılığın ise İran'a yönelik "kuşatmanın sıkılaştırılması" olduğunu savunarak, Trump'ın Tahran yönetimine yönelik ekonomik yaptırımına övgüde bulundu.

Son olarak Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 104 yerleşim yeri ve 160 tarım merkezinin kurulmasından övgüyle söz ederken, "Bunun bir kısmı önceki Amerikan hükümeti döneminde yapıldı, bir kısmı da şimdiki Amerikan hükümeti döneminde yapıldı." ifadelerini kullandı.