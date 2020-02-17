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Dünya

Tunus'ta yeni hükümet güvenoyu alamazsa erken seçime gidilecek

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yeni hükümetin güvenoyu alamaması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alacağını söyledi.

Halime Afra Aksoy   | 17.02.2020
Tunus'ta yeni hükümet güvenoyu alamazsa erken seçime gidilecek

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Başbakan Yusuf Şahid'i Kartaca Sarayı'nda ayrı ayrı kabul etti. 

Görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Said, "Meclis'e sunulacak olan hükümet, güvenoyu alamazsa o zaman parlamentonun feshedilmesi ve halka başvurulması gerekir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının devletin sürekliliğinin ve anayasanın üstünlüğünün garantörü olduğunu belirten Said, "kritik ve zorlu bir tarihi aşama" olarak nitelediği bu süreçte herkese sorumluluklarını üstlenme çağrısı yaptı.

"Geçici hükümetten güvenoyu çekilmesi söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Said ayrıca yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği İlyas el-Fahfah'ı da Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Said, Yusuf Şahid başkanlığındaki geçici hükümetten güvenoyunun çekilmesinin, onun mevcut meclise karşı sorumluluğu bulunmaması nedeniyle, söz konusu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, bu konuyla ilgili anayasa hükümlerinin açık olduğunun ve bunlara saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Nahda Hareketi liderlerinden Nureddin el-Buhayri, dün verdiği bir röportajda, Fahfah'ın hükümet kurmada başarısız olması durumunda, meclisin, Şahid'in başkanlığındaki hükümetten güvenoyunu çekebileceğini belirtmişti.

Hükümetin kurulma süreci

Nahda Hareketi Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, dün "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle Fahfah'ın hükümetine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Fahfah da Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü ve hükümetin kurulması için anayasanın kendilerine tanıdığı ve 20 Şubat'ta dolan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

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