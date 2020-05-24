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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den karşı devrim destekçilerine sert tepki

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Birileri peşlerini bırakmayan saçma hayallerini gerçekleştirmek ve durumları yeniden düzenlemek için yoğun uğraş içine girdi." ifadelerini kullandı.

Yosra Ouanes,Hamdi Yıldız   | 24.05.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den karşı devrim destekçilerine sert tepki

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, karşı devrim destekçilerine ilişkin, "geçmişi özleyenler" değerlendirmesinde bulunarak, arzuladıklarının yalnızca saçma bir hayal olduğunu bildirdi. 

Tunus yerel medyası Cumhurbaşkanı Said'in, bayram kutlama mesajıyla birlikte karşı devrim destekçilerine yönelttiği eleştirileri yayımladı.  

Karşı devrim destekçilerine sert eleştirilerde bulunan Said, "Birileri peşlerini bırakmayan saçma hayallerini gerçekleştirmek ve durumları yeniden düzenlemek için yoğun uğraş içine girdi." ifadesini kullandı.

Said, "Bazıları geçmişe ve geriye dönüş özlemi duyuyor, bir kısmı hayal ettikleri arzularına kendilerini hazırlıyor. Bir diğer kısım ise tüm uğraşısı münafıklık, gösteriş, yalan ve iftiradır ki bunlar hakkında Allah 'kalplerinde hastalık var' demiştir. Kaosa hazırlanan ve bu halkın mallarını ateşe vermek için oradan oraya koşuşturan kesinlikle bunun alevleriyle önce kendisi yanacaktır. Halkımız hayatta var olan hakkından başkasını istememiştir. Bir Tunuslu seçim günü vatandaş, sonrasında da yarım vatandaş olmak istemiyor. Tunuslu, tüm haklarının olduğu bir vatanın yurttaşı olmak istiyor. Kirada oturduğu bir evin sakini olmak istemiyor." diye konuştu.

Said, ülkede kaos içinde yaşamaktan hoşlanan bir kesimin olduğuna işaret ederek, "Ancak burada kurumları ve kanunları olan bir devlet var ve hakları olan vatandaşlar var. Bu nokta tartışma alanı ya da sabah akşam anlaşmaların yapılacağı bir pazar değildir." ifadelerini kullandı.

Özgür Anayasa Partisi sahip olduğu 6 milletvekiliyle Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi hakkında gensoru teklifinde bulunmuş, reddedilmesinin ardından bir hafta boyunca parlamento çatısı altında eylem yapmıştı. 

Daha sonra, 3 Haziran'da Gannuşi ile özellikle Libya ve bölgesel siyaset konularındaki duruşlarına dair bir diyalog oturumu yapılması şeklinde talepleri kabul edilmişti. 

Geçen süre içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı medya kuruluşları da yaptıkları yayınlarda Gannuşi'nin devrimin ardından ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir mali servet devşirdiği yönünde iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen göstermişti. 

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