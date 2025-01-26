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Dünya

Trump'ın yeni döneminde Beyaz Saray'da sıkı disiplin ve azalan sızıntılar göze çarpıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminin ilk günlerinde Beyaz Saray'da daha az bilgi sızıntısı ve sıkı disiplin uygulaması göze çarpıyor.

Muhammet Nazım Taşcı  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Trump'ın yeni döneminde Beyaz Saray'da sıkı disiplin ve azalan sızıntılar göze çarpıyor

İstanbul

Axios'taki habere göre, Trump'ın yakın çevresi, kargaşa içindeki ilk dönemine kıyasla daha işlevsel ve sıkı disiplinli bir Beyaz Saray yönetmeye kararlı.

Bu kapsamda Beyaz Saray'dan bilgi sızıntılarının önüne geçmek için önemli bir çaba harcanıyor.

Öte yandan Trump'a erişim konusunda da yeni uygulamalara gidilmiş durumda.

Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada, "Yeni yönetim tam bir kara kutu. Onların istedikleri dışında hiçbir şey sızmıyor." dedi.

En büyük değişiklik, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve diğer yardımcıların, rastgele arkadaşların ve muhabirlerin Trump'ı doğrudan arama imkanını kısıtlamaları oldu.

Daha önce, Trump'ı arayanlar, kendisiyle konuşur ve taleplerine cevaplar alırdı.

Ancak Trump'ın bu dönemde işine daha fazla odaklanmak istediği ve telefonlara daha az cevap verdiği belirtildi.

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