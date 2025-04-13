Trump'ın sağlık raporu: Bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporunda Başkan'ın "tamamen sağlıklı" olduğu bildirildi.
New York
Trump'ın 11 Nisan'da Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirdiği sağlık kontrolünün sonuçları, Beyaz Saray tarafından rapor olarak paylaşıldı.
Raporda, 78 yaşındaki Trump'ın aktif hayat tarzının sağlığına büyük katkı sağladığına dikkati çekilirken, "Başkan Trump'ın bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel durumda. Başkan Trump, Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak görevlerini yerine getirmek için tamamen sağlıklı.” ifadelerine yer verildi.
Trump'ın 2020'de başkan olduğu dönemdeki sağlık kontrolünden bu yana da yaklaşık 9 kilo verdiği aktarılan raporda, Başkanın gün içinde çok sayıda toplantıya katıldığına ve golf oynadığına işaret edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.