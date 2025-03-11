Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un ABD-Ukrayna zirvesi sonrası Moskova'da Putin'le görüşeceği iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna zirvesi sonrası Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği iddia edildi.
Ankara
Amerikan Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Witkoff'un, Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen ABD-Ukrayna zirvesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği öne sürüldü.
Platformun haber kaynaklarına göre dün ABD'nin Miami eyaletinden ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye doğru yola çıkan Witkoff'un, hafta içinde BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.
Witkoff'un daha sonra Gazze'de olası yeni ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi ve ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öngörülüyor.
Axios'un haberinde Witkoff'un 13 Mart'ta ise Moskova'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği belirtildi.
Katar'daki müzakerelerin durumu ile Putin'in programına bağlı olarak Witkoff'un seyahat planında değişiklik olabileceği bildirildi.
Witkoff ile Putin'in olası görüşmesinin, ABD ve Ukrayna yetkililerinin, Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen zirve sonrasına denk gelecek olması dikkati çekti.
Şubatta da gitmişti
Görüşmenin gerçekleşmesi halinde bu, Witkoff'un Putin ile ikinci görüşmesi olarak kayda geçecek.
Witkoff, 2021'den bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ve 11 Şubat'ta salıverilen ABD vatandaşı Marc Fogel'in serbest bırakılması müzakereleri kapsamında, şubatta Moskova'ya giderek Putin ile görüşmüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki konuları görüşmek üzere, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının başladığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.