Dolar
18.66
Euro
19.78
Altın
1,793.56
ETH/USDT
1,196.60
BTC/USDT
16,821.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın 'önemli açıklama' diye ilk duyurduğu dijital ticari kartların satışı tükendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, “önemli açıklama” diye duyurduğu dijital ticari kartlar piyasaya çıkmasından 24 saat içinde tükendi.

Islam Doğru   | 16.12.2022
Trump'ın 'önemli açıklama' diye ilk duyurduğu dijital ticari kartların satışı tükendi

New York

Dijital kartların satıldığı collecttrumpcards.com sitesinde, Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde yapılan kartların tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtildi.

NFT marketteki satışları takip eden OpenSea Data, tanesi 99 dolara satılan yaklaşık 45 bin Trump dijital ticari kartlarının cuma sabahı itibarıyla sitede en çok konuşulan ürün olduğu bilgisini paylaştı.

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “büyük bir duyuru” yapacağını belirtmiş, “Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var.” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

Ancak Trump dün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “önemli duyuru” dediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıklamıştı.

Dövüş ringi, astronot, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları için Trump, “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın paylaşımına sosyal medyadan “çocukça” olduğu yönünde alaycı tepkiler gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu
PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Benzer haberler

Trump'ın 'önemli açıklama' diye ilk duyurduğu dijital ticari kartların satışı tükendi

Trump'ın 'önemli açıklama' diye ilk duyurduğu dijital ticari kartların satışı tükendi

Trump'ın 'önemli duyuru' yapacağım dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı

DTÖ, ABD'nin Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu

Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelere 'bağımsız inceleme' yapılmayacak

Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelere 'bağımsız inceleme' yapılmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet